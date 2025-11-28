Albertini: 'Maignan ha sostituito degnamente Donnarumma. Sul rinnovo...'

Pianeta Milan
Milan, Albertini su Maignan: “Credo la società stia valutando il rinnovo dal punto di visto economico…”

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' dove ha parlato anche di Mike Maignan, protagonista dentro e fuori dal campo con le sue parate e il suo rinnovo. Le parole dell'ex centrocampista
Nelle ultime settimane un protagonista rossonero è tornato sui livelli eccellenti che i tifosi del Milan conoscono bene. Parliamo ovviamente di Mike Maignan, capitano del Diavolo, che continua a offrire prove straordinarie, contribuendo al secondo posto in classifica con interventi decisivi, tra cui i due rigori neutralizzati a specialisti come Paulo Dybala e Hakan Calhanoglu.

Demetrio Albertini su Mike Maignan

L'ex giocatore del Milan Demetrio Albertini ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano 'Corriere della Sera' e tra i tanti argomenti non poteva mancare la domanda sull'eroe rossonero dell'ultimo derby Mike Maignan, protagonista anche fuori dal campo per via della sua complicata situazione contrattuale. A proposito, ecco le parole dell'ex centrocampista rossonero.

Sul contratto di Maignan: «È un argomento delicato, penso che il tema sia di natura squisitamente economica perché dal punto di vista tecnico Mike ha sostituito degnamente Donnarumma. Credo che la società si stia chiedendo se l’operazione può essere vantaggiosa anche per il bilancio».

