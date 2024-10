Milan, Daniel Maldini impressiona tutti: Biasin fa ‘mea culpa’ e lo esalta

Fabrizio Biasin , noto giornalista, ha scritto un editoriale su TMW. Gli ultimi argomenti prima della ripresa della Serie A dopo la sosta. Biasin ha parlato anche dell'esordio in Nazionale di Daniel Maldini . L'opinionista fa un passo indietro sul giocatore ex Milan e lo esalta. Ecco le sue parole.

Milan, Biasin: "Daniel Maldini mi pareva “buono fino a un certo punto”"

"Maldini (Daniel) che esordisce in nazionale (e lo fa con una certa personalità) ci invita al “mea culpa”. Mea culpa, mai avrei immaginato che ‘sto ragazzo potesse crescere così tanto, mi pareva “buono fino a un certo punto”. E invece in un anno ha fatto passi da gigante, in più ha caratteristiche tecniche poco comuni tra i giocatori offensivi. C’è chi scrive “facile emergere con un cognome così” e invece è esattamente il contrario. Provate voi a farvi strada pressati da un paragone costante con uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Bravo davvero". LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Zirkzee è da prendere a gennaio in prestito, te lo danno"