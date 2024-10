Ex Milan, Paolo Maldini: “Daniel? Emozione molto più forte di quando …”

Paolo Maldini, ex capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'esordio in Nazionale del figlio Daniel in Italia-Israele

Fabio Barera Redattore 15 ottobre - 23:30

Paolo Maldini, ex capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'TV12' sull'esordio in Nazionale del figlio Daniel in Italia-Israele. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Paolo Maldini emozionato per l'esordio di Daniel: poi ricorda il suo debutto — "La mia carriera è iniziata qui a Udine da professionista; torno sempre molto volentieri. Quelle che ho vissuto sono emozioni da papà, che sono molto più forti di quelle del calcio giocato. L'Udinese la considero da sempre una delle squadre più fisiche in assoluto e i problemi dell'anno scorso mi avevano sorpreso molto. Penso che abbiano raggiunto uno status in cui possono ambire non solo alla salvezza. Lucca è merce rara, un centroavanti di altri tempi". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Moncada vuole il super talento brasiliano: ecco i dettagli