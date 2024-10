"Club europei e uno dell'Arabia Saudita tengono d'occhio il giovane attaccante Rayan. Con un contratto fino alla fine del 2025, il giocatore sta suscitando l'interesse di squadre come Porto, Fiorentina, Milan, Betis, Aston Villa e Lione. Vasco e lo staff dell'atleta hanno già ricevuto alcuni sondaggi. Uno scout era infatti al Maracanã per osservare il 18enne attaccante, nella classica con il Flamengo. Rayan ha già militato in tutte le giovanili del Brasile ed è stato convocato per le ultime amichevoli Under 20, contro il Messico. In entrambe le partite, ha segnato un gol in ciascuna. Il presidente Pedrinho ha già detto in una recente intervista che il Vasco dovrebbe effettivamente vendere un asset nei prossimi mesi per rimettere in ordine le proprie finanze". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Colpo Edson Alvarez? Lui intanto si espone sul futuro