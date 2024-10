Milan, Biasin: “È inaccettabile che Fonseca non si imponga con autorità”

Sul Milan

Biasin continua poi commentando la situazione del Milan: "La questione dei calci di rigore in casa Milan non è una faccenda da poco. Certo, si può perdere una partita, e specialmente contro una Fiorentina in gran forma come quella dell'altra sera, ma tutto il resto è inaccettabile. Non è accettabile vedere un capitano che sbaglia un rigore, strappandolo al compagno, e poi viene espulso quando la partita è ormai finita. Non si può vedere un difensore che si impegna a saltare per servire il suo "amico" Abraham, ma non salta abbastanza quando si tratta di evitare che gli avversari segnino".