L'ex attaccante dell'Inter Eder ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' rivelando un dettaglio molto interessante su Zhang. Ecco le sue parole
Manca sempre meno al ritorno della Serie A. Dopo la pausa di novembre per le partite delle nazionali, infatti, sarà tempo di derby contro l'Inter per il Milan. Una sfida importantissima per capire a che punto si trova la squadra di Massimiliano Allegri. 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato un ex attaccante nerazzurro ovvero Eder. Tanti i passaggi interessanti.
Qui sulla mancata qualificazione ai mondiali con l'Italia: "Italia-Svezia, maledetto spareggio. Colpa di tutti, ma Ventura non fu coerente. Belotti e Immobile giocavano anche quando non erano al 100%. A San Siro ci fregò la pressione, sarei potuto entrare nella ripresa: io e Insigne in panchina, poi ci fu quella scena con De Rossi. Eravamo sullo 0-0...".