Milan, Ravezzani: “Cardinale ha ragione su Zhang. Ma i milanisti …”

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni fatte dal proprietario del Milan Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird ha detto che vuole vincere col club rossonero ma, allo stesso tempo, vuole mantenere il bilancio in attivo. Cardinale ha spiegato che non vuole fare come l'Inter che, dopo aver vinto lo Scudetto della scorsa stagione, è finito in bancarotta. Le sue dichiarazioni, tra l'altro, hanno scatenato l'ira dei tifosi del Milan, i quali attendono miglioramenti in campo e continuità nei risultati.