Donnarumma: “Idolo Kaka. Vi racconto qual è stata la parata più difficile”

NEWS MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan, ha risposto via social a tante domande dei tifosi rossoneri. Ecco tutte le dichiarazioni di Donnarumma ai sostenitori del Diavolo:

Sul calciatore che più ha apprezzato da bambino: «Il mio giocatore preferito è sempre stato Ricardo Kaka. In camera mia avevo tutto di lui, quindi dico assolutamente Kaka».

Su come ha gestito la pressione avuta in questi anni : «Fa parte anche del mio carattere. L’ho vissuta tranquillamente, restando sempre umile e lavorando sempre al massimo».

Sulla parata che più lo ha emozionato: «Quella di Nelson Dida contro l’Ajax in Champions League, senza nulla togliere a Seba Rossi e Christian Abbiati».

Sulla sua parata più difficile: «Su Massimo Maccarone in Milan-Empoli, era un tiro ravvicinato».

Sulla sua routine pre-partita: «Ascolto un po’ di musica prima di arrivare a San Siro. Dopo faccio qualche battuta coi preparatori dei portieri e poi massima concentrazione si va a fare riscaldamento».

Sull’attaccante che maggiormente ha temuto: «Ho giocato contro grandi attaccanti, ma quello che ho temuto di più è ovviamente Cristiano Ronaldo».

Sugli obiettivi che si fissa ogni anno: «Il primo obiettivo è quello della società che ci poniamo a inizio stagione. Poi quello personale è dare sempre il massimo e cercare di prendere meno gol possibili».

Sulla sua prima partita da spettatore a ‘San Siro‘: «Milan-Livorno 2005-2006, abbiamo vinto 2-0».

Sulla sua canzone preferita: «Non ne ho una preferita, ma ascolto molto le canzoni napoletane».

Sul significato che dà ai colori rossoneri: «Significano tanto perché sono cresciuto qui e sono stato sempre tifoso del Milan. Quindi non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia».

Sulla sua emozione sportiva più grande: «La vittoria della Supercoppa Italiana. È stato il mio primo trofeo e non lo dimenticherò mai».