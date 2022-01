Donadoni: “Contro lo Spezia è stato commesso un passo falso” | News

Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo il passo falso contro lo Spezia

Intervenuto ai microfoni de 'Il Messaggero', Roberto Donadoni ha parlato della stagione in corso del Milan. Queste le sue parole. "C'è ancora tempo per lo scudetto. Sicuramente lunedì contro lo Spezia è stato commesso un passo falso che può lasciare degli strascichi. Però bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno ed avere la reazione adeguata a quella che è stata un'ingiustizia sportiva unitamente alla prestazione della squadra".