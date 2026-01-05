Durante l'ultima puntata del Club su Sky Sport c'è stata anche una discussione sul Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria di misura contro il Cagliari. Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre della Lazio, ha parlato del Diavolo e in particolare di Leao: "Ha trovato l'equilibrio con giocatori importanti e di esperienza e gli altri stanno migliorando. Ora hai un dubbio. Se il Milan gioca senza Leao gioca più di squadra e migliorano anche quelli che non vedresti mai in zona gol, come Bartesaghi".
L'ex attaccante continua con la sua analisi: "Questo perché con la manovra, Bartesaghi può andare sul secondo palo ed essere premiato. Con Leao tu sai che vai diretto, specialmente da punta. Leao sonnecchia un po', ma è più vicino alla porta, qualche gol te lo fa. Non so quanto il Milan possa continuare, forse con le piccole si".
Di Canio conclude: "Maignan non ha fatto nulla nelle ultime partite, ma nelle prime è sempre stato il migliore".
