Durante l'ultima puntata del Club su Sky Sport c'è stata anche una discussione sul Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria di misura contro il Cagliari. Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre della Lazio, ha parlato del Diavolo e in particolare di Leao: "Ha trovato l'equilibrio con giocatori importanti e di esperienza e gli altri stanno migliorando. Ora hai un dubbio. Se il Milan gioca senza Leao gioca più di squadra e migliorano anche quelli che non vedresti mai in zona gol, come Bartesaghi".