Sulle differenze tra Conceicao e Inzaghi — «Sono diversi, sì. Sergio è di poche parole, diretto, e questo carattere lo trasferisce alle squadre che allena: il suo Porto era solido e verticale, il Milan probabilmente lo diventerà ed è quello che serve ai rossoneri in questo momento. Simone ha una bella empatia, che nasce anche dal percorso all’Inter: in quattro anni ha via via scremato i giocatori fino a guidare un blocco che sente suo. A Inzaghi piace dialogare di più perché argomenta di più, proprio come l’Inter, che sul campo costruisce e attacca con tanti uomini. Entrambi però hanno un punto in comune».

Il punto in comune — «Costruiscono squadre attentissime dietro senza perdere il Dna offensivo che li ha contraddistinti da calciatori. Simone ha trasformato il 3-5-2 in un modulo ultraoffensivo, le squadre di Sergio cercano la profondità in maniera diciamo più essenziale, e creano sempre pericoli nell’area avversaria. La strada maestra resta quella del gol, come quando giocavano: ognuno dei due ci arriva seguendo percorsi differenti».

Sulla fida di Champions tra Porto e Inter — «Guardando a domani, comunque, quel confronto può dare un vantaggio a Conceicao. Sergio conosce già l’Inter, anche a livello individuale: molti dei giocatori di Inzaghi che erano in campo allora se li troverà di fronte a Riad. Ha un vissuto davanti, non è poco per preparare un derby così importante in pochissimo tempo. Il primo Milan di Conceicao ha dato un segnale importante dal punto di vista mentale: contro la Juve è rimasto sempre dentro la partita, come faceva il Porto, e come è mancato troppo spesso in questa stagione ai rossoneri».

I giocatori funzionali per Conceicao — «Reijnders e Fofana per la solidità, Pulisic e Leao per la centralità degli esterni da uno contro uno di cui parlavo prima. E poi Tomori, al quale Conceicao ha subito dato fiducia contro la Juve. È una mossa interessante: penso possa riportarlo agli standard del difensore di personalità che negli ultimi tempi aveva perso». LEGGI ANCHE: Milan, Rashford: occasione per Conceicao? Numeri importanti. E il ruolo...