Quanto è importante Lautaro Martinez: "La sua importanza, l'ho sempre detta. Un grande capitano. Ha ereditato una fascia importante, la sta gestendo al meglio. L'altra sera ha fatto una grande partita. So che è un attaccante, lo sono stato anche io, anche se meno forte, so cosa vuol dire non segnare sempre come ci ha abituato. Però lo vedo sereno, ha fatto una grande partita. In questo momento anche se non segna come l'anno scorso, come ha detto lui, la squadra vince e gioca bene. Ci darà una mano".