Derby Inter-Milan, probabile formazione: spazio a Musah? La mossa di Conceicao

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', in base alle sensazioni di Leao, oggi verrà deciso se farlo allenare nel pomeriggio con i compagni. Ma sempre con una avvertenza: niente rischi, visti i tropi impegni a gennaio. Ecco perché potrebbe giocare solo una manciata di minuti nella ripresa, in caso di necessità. Contro la Juventus, Conceicao ha puntato al 4-3-3, con Bennacer a centrocampo con Fofana e Reijnders. Isma potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto, il portoghese potrebbe lanciare Yunus Musah. L’americano, entrato molto bene contro i bianconeri, ha già dimenticato l’infortunio muscolare e potrebbe essere decisivo con la sua corsa, sia per attaccare gli spazi creati da Pulisic sia in chiusura su Dimarco. Come alternativa torna anche Loftus-Cheek in panchina. Il resta della squadra non dovrebbe cambiare. Ecco la probabile formazione rossonera per il derby Inter-Milan.