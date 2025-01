Stefano Agresti ha commentato la gara tra Juventus e Milan con un suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il parere su Sergio Conceicao

Juventus-Milan 1-2, i rossoneri rimontano dopo un brutto primo tempo e si regalano la possibilità di alzare il trofeo lunedì sera. Non sarà facile visto che ci sarà il derby contro l'Inter. Nel post partita, tante le analisi e le reazioni sulla gara. Stefano Agresti ha commentato la gara con un suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il suo parere: "È presto per dire se la cura Conceicao abbia già avuto e avrà effetto sulla guarigione del Milan: il primo segnale è incoraggiante, l’atteggiamento mentale dei rossoneri contro la Juventus è stato il migliore possibile, ma occorrono conferme".