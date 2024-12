Milan, Agresti: “Fofana ricorda Desailly. Jimenez? C’è un problema”

Il parere sul giovane terzino

"La pessima condizione di Theo ha però permesso al Milan di scoprire la forza di uno spagnolo, un ragazzino giovane che sta diventando una straordinaria sorpresa: Jimenez. In questa partita ha fatto Theo Hernandez per mezz’ora e Leao per un’ora, un po’ terzino e un po’ ala, ed è stato di nuovo tra i migliori. Anche se il Real Madrid si è tenuto il diritto di controriscatto, un problema non di poco conto". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Attaccante: svelato l'obiettivo numero uno? Il piano