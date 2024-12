Milan, Agresti: “Fonseca, solo al comando. Sfidato lo spogliatoio”

Stefano Agresti ha parlato in un pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' dello sfogo di Paulo Fonseca dopo Milan-Stella Rossa. Il suo pensiero

Milan, Agresti: "Fonseca ha messo i giocatori davanti alle loro responsabilità"

"C’è un uomo solo al comando del Milan. Il suo nome è Paulo Fonseca e ci sta mettendo la faccia e l’anima per costruire una squadra migliore. Negli ultimi tempi è andato oltre, ci ha messo anche le parole. Molte e dure. Paulo Fonseca ha anche deciso di sfidare sulla pubblica piazza lo spogliatoio del Milan. O meglio, una parte di questo. Ha messo i calciatori davanti alle loro responsabilità: ha visto gente molle, spenta, con la testa altrove, e ha pensato che fosse opportuno denunciare questa situazione. Dopo quelle parole non si torna indietro: o i comportamenti cambiano o la corda si spezza. E magari alla lunga rischia di rompersi anche quella che lega Paulo al club rossonero, benché oggi nessuno pensi di metterlo in discussione. Ha parlato con un giocatore: Theo Hernandez. Il più deludente. Sembra che nella testa del francese ci sia altro. Fonseca ha parlato, adesso tocca a chi sta dalla sua parte". LEGGI ANCHE: Milan, Camarda l'essenza del Milanismo: voglia e corsa. E Fonseca...