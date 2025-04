Derby Inter-Milan, Braglia: “Vincendo la stagione rimane semifallimentare”

Meret, altra prestazione importante col Napoli ma è in scadenza di contratto: "Io continuo a ribadire che in questo momento mi dà più fiducia di Donnarumma come prestazioni. Sul rinnovo dipende da domanda e offerta che devono trovare un punto d'incontro. Se il Napoli si fa scappare uno come lui forse ci sono altre cose legate a un discorso economico o a discorsi di interessi di altre squadre. E con le critiche ricevute, forse non avrebbe cercato altre avventure". LEGGI ANCHE: Milan-Paratici, accordo verbale! Di Marzio: "I tempi per l'annuncio ufficiale"