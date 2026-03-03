Cremonese-Milan, De Paola: 'Il solito Allegri. Col tridente la svolta'

Durante il consueto appuntamento settimanale con 'L'Editoriale' in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo De Paola ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria arrivata nel finale contro la Cremonese di Davide Nicola. In particolare, il giornalista si è soffermato sul ricordare come i rossoneri avrebbero potuto lottare più a lungo per lo Scudetto con un impianto tattico diverso fin dall'inizio della stagione. Ecco, di seguito, le parole di Paolo De Paola.
Se non fosse arrivata la vittoria a Cremona il Milan avrebbe dovuto guardarsi dietro? "Sì, alla fine è stato il solito Milan e il solito Allegri. La svolta è avvenuta quando ha messo la difesa a quattro e ha schierato tre attaccanti. Questo Milan in realtà è stato costruito per giocare con la difesa a quattro e quest'anno poteva già combattere per lo scudetto con qualcosa in più. Non concediamogli troppi alibi, perché ha i giocatori giusti e un allenatore che può mostrare qualche cosa di interessante dopo anni non positivi".
