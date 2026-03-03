Cremonese-Milan, De Paola: 'Il solito Allegri. Col tridente la svolta'

Se non fosse arrivata la vittoria a Cremona il Milan avrebbe dovuto guardarsi dietro? "Sì, alla fine è stato il solito Milan e il solito Allegri. La svolta è avvenuta quando ha messo la difesa a quattro e ha schierato tre attaccanti. Questo Milan in realtà è stato costruito per giocare con la difesa a quattro e quest'anno poteva già combattere per lo scudetto con qualcosa in più. Non concediamogli troppi alibi, perché ha i giocatori giusti e un allenatore che può mostrare qualche cosa di interessante dopo anni non positivi".