Costacurta sul Milan: “Ecco cosa è mancato. Squadra poco lucida”

"Hanno preso troppi contropiede. C’è stata poco lettura delle situazioni preventive. Questo è mancato. Questa è una squadra solida, che oggi è sprofondata. L’ho vista poco lucida. È vero che hanno provato, soprattutto gli attaccanti, che si sono impegnati tanto per segnare, ma quando non hai rendimento e continuità succede questo. Io credo che le prestazioni di Leao e Pulisic non siano state all’altezza, e credo che ad un certo punto l’ha sottolineato anche Allegri. Oggi il Milan è mancato anche a centrocampo, da sempre la forza di questa squadra". Questo il pensiero su Milan-Udinese.