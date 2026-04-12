Cade ancora il Milan: dopo la sconfitta contro il Napoli di misura allo stadio 'Maradona', i rossoneri non reggono l'impatto dell'Udinese che a San Siro domina dal primo all'ultimo minuto rifilando alla squadra di Massimiliano Allegri un 3 a 0 secco. Nel post partita di Sky Sport ha parlato anche l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta. Ecco le sue parole.
PIANETAMILAN news milan interviste Costacurta sul Milan: “Ecco cosa è mancato. Squadra poco lucida”
MILAN-UDINESE
Costacurta sul Milan: “Ecco cosa è mancato. Squadra poco lucida”
L'ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato a 'Sky Sport' della sconfitta dei rossoneri contro l'Udinese. Ecco la sua analisi
"Hanno preso troppi contropiede. C’è stata poco lettura delle situazioni preventive. Questo è mancato. Questa è una squadra solida, che oggi è sprofondata. L’ho vista poco lucida. È vero che hanno provato, soprattutto gli attaccanti, che si sono impegnati tanto per segnare, ma quando non hai rendimento e continuità succede questo. Io credo che le prestazioni di Leao e Pulisic non siano state all’altezza, e credo che ad un certo punto l’ha sottolineato anche Allegri. Oggi il Milan è mancato anche a centrocampo, da sempre la forza di questa squadra". Questo il pensiero su Milan-Udinese.
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