UDINESE-MILAN

Costacurta: “Estupinan troppo criticato è in crescita”. Gli ricorda Theo: ecco perché

Costacurta: 'Estupinan troppo criticato è in crescita'. Gli ricorda Theo: ecco perché
Di Pervis Estupinan, infatti, ha parlato Alessandro Costacurta, leggenda rossonera. Per il difensore ex Milan ricorda anche Theo Hernandez. Ecco perché
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pervis Estupinan sta nettamente crescendo di partita in partita. Contro l'Udinese il terzino sinistro del Milan è stato decisivo con i suoi inserimenti sulla fascia in attacco. Anche in difesa è stato molto, molto attento anche grazie alla mano di Rabiot su quella fascia. Una prestazione che non è passata a uno che ne capisce di difesa. Del terzino, infatti, ha parlato Alessandro Costacurta, leggenda rossonera.

Milan, Costacurta su Theo ed Estupinan

—  

"Secondo me sta crescendo Estupinan, mi sembra che vada sottolineato perché dopo la prima partita era stato criticato forse un pochino troppo". Queste la parole dell'ex difensore del Milan a 'Sky Sport'. 'Billy' poi cerca di delinearne le caratteristiche: "È un attaccante molto forte e un difensore che deve migliorare".

Per Costacurta ricorda un po' Theo Hernandez: "Non dico che sia forte che assomiglia a lui come caratteristiche". Questo il parere di Costacurta sulla partita di Pervis Estupinan, tra i più positivi nella sfida contro l'Udinese.

