Pervis Estupinan sta nettamente crescendo di partita in partita. Contro l'Udinese il terzino sinistro del Milan è stato decisivo con i suoi inserimenti sulla fascia in attacco. Anche in difesa è stato molto, molto attento anche grazie alla mano di Rabiot su quella fascia. Una prestazione che non è passata a uno che ne capisce di difesa. Del terzino, infatti, ha parlato Alessandro Costacurta, leggenda rossonera.