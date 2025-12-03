Alla vigilia della partita tra Lazio e Milan di Coppa Italia, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset: le sue parole sulla Coppa Italia

Alla vigilia della gara di Coppa Italia tra Lazio e Milan , in programma domani alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sportmediaset. L'allenatore rossonero ha voluto parlare in particolare sulla competizione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Sulla Coppa Italia: "La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".