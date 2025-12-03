Pianeta Milan
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Allegri e sulla partita contro la Lazio: rigore si o rigore no? Ecco il pensiero di Zazzaroni.
Alessia Scataglini

Durante il corso dell'ultima puntata di Number 1 podcast,  Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha voluto spendere alcune parole sull'episodio legato al rigore non dato in Milan-Lazio a favore dei biancocelesti nei minuti finali della gara. In chiusura, Zazzaroni ha voluto parlare anche di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

“Se al Milan non avessero dato quel rigore non dato alla Lazio al 95’ sarebbe successa la fine del mondo. Quello un rigorino che l’arbitro non concede, perchè Collu non fischia il fallo, l’hanno chiamato e gli hanno fatto dire una bestialità. Il fallo di Marusic che se l’è totalmente inventato. 

Su Allegri:“Io sono allegriano a prescindere. Ho seguito il suo calcio negli ultimi 20 anni, so che calcio fa, so cosa vuol dire per lui, so le intuizioni che lui ha, so che se non c’era lui Modric e Rabiot te li scordavi, quindi è uno che sa come costruire la squadra. È uno che non interviene tanto sul mercato ma quando lo fa lo fa bene e che soprattutto sa vincere. A me sta storia che devi giocare bene, Guardiola gioca benissimo ma guarda lo scorso anno, Slot gioca benissimo, ma guarda quest’anno. A me piace vincere”

