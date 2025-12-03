Su Allegri:“Io sono allegriano a prescindere. Ho seguito il suo calcio negli ultimi 20 anni, so che calcio fa, so cosa vuol dire per lui, so le intuizioni che lui ha, so che se non c’era lui Modric e Rabiot te li scordavi, quindi è uno che sa come costruire la squadra. È uno che non interviene tanto sul mercato ma quando lo fa lo fa bene e che soprattutto sa vincere. A me sta storia che devi giocare bene, Guardiola gioca benissimo ma guarda lo scorso anno, Slot gioca benissimo, ma guarda quest’anno. A me piace vincere”