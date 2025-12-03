Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport chiamato 'Cose scomode', l'ex bomber del Verona Gianpaolo Pazzini ha volto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore ha voluto parlare della quadra trova con il nuovo modulo, il 3-5-2. Si è parlato anche della questione attaccante: serve davvero ai rossoneri? Ecco le dichiarazioni di Pazzini:
“Secondo me il Milan con questo assetto ha trovato solidità, dei principi, molto importanti. Quindi anche se dovesse arrivare attaccante veramente forte, che fai che togli questa è una bella domanda è vero che manca, ma è vero che hanno trovato un assetto. Non è un caso che hanno vinto tutti gli scontri diretti poi è vero, super Maignan para i rigori eccetera, però hanno una quadra. Poi ovvio, ci possono essere infortuni e quindi si potrebbe cambiare modulo, ad esempio con un 4-3-3. Ma se ci fossero tutti comunque il Milan adesso è indiscutibile che abbia trovato un’identità precisa."
