Comolli (pres. Tolosa): “RedBird? Ecco come scegliamo i giocatori” | News

Intervistato da L'Equipe, Damien Comolli , presidente del Tolosa , ha parlato di come opera RedBird . Oltre ad aver acquistato il Milan , il fondo presieduto da Gerry Cardinale è proprietario anche del club francese. Queste le dichiarazioni di Comolli raccolte da 'gazzetta.it': "Analizziamo 70 campionati, ma con la promozione avremo più margine di investimento. Anche se non potremo comprare giocatori di Premier o Bundesliga, disponiamo per esempio di informazioni dettagliate su giocatori fino alla quarta divisione inglese e alla terza tedesca. Abbiamo più di 40mila giocatori in archivio per cui siamo in grado di sapere tutto. Compriamo dei dati, ma li elaboriamo con i nostri algoritmi per farne delle statistiche esclusive".

Su come avviene la scelta dei giocatori, Comolli ha risposto così: "Il primo criterio è naturalmente la qualità. Ma di rado prendiamo giocatori con più di 25 anni e poi spingiamo lo studio molto in profondità. Di recente abbiamo incontrato un attaccante e gli abbiamo mostrato esattamente le sue zone di gioco per percentuali di minuti, tutti i suoi tiri sulle ultime due stagioni. E non con dei video, ma con analisi. Tutto in tre minuti. Ai giocatori piace, è un argomento in più per convincerli. Penso che chiuderemo molti acquisti già prima del 30 giugno".