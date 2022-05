Commisso: “Suning ha perso il controllo della sua azienda. Sul Milan…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni criticando diversi club del campionato di Serie A

Intervenuto direttamente dal 'Metropolitan Museum of Art' di New York, durante l'evento 'Calcio is Back', Rocco Commisso ha parlato della gestione aziendale della Fiorentina, facendo dei paragoni con gli altri club della Serie A. Non sono mancate le critiche da parte del presidente viola, il quale ha rilasciato queste dichiarazioni riportate da 'Sportface': "La Juventus negli ultimi tre anni ha messo 700 milioni nel mercato e il valore degli affari è di 800 milioni. Suning ha perso il controllo della sua azienda, hanno molti debiti e un’altra compagnia (Oaktree, ndr) che in sei mesi deciderà se prendere il controllo".