Cioffi analizza: 'Terracciano utile al Milan? Ecco cosa ne penso'

Vista la possibilità che torni a Milanello, abbiamo chiesto a Gabriele Cioffi , suo allenatore ai tempi dell' Hellas Verona , se potrebbe essere un elemento della rosa del Milan dell'anno prossimo. Ecco il suo pensiero in esclusiva ai nostri microfoni ( qui l'intervista esclusiva al tecnico ).

“Terracciano è un ragazzo positivo, che ha dimostrato più volte di poter far parte di un gruppo ad alto livello. Poi, ovviamente, ci sono le scelte tecniche fatte da chi guida il Milan”.