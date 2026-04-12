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Terracciano può tornare utile al Milan? Cioffi: “Può far parte di un gruppo di alto livello”

Cioffi analizza: 'Terracciano utile al Milan? Ecco cosa ne penso'
Gabriele Cioffi, intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, ha parlato di un possibile ritorno al Milan di Filippo Terracciano dopo il prestito alla Cremonese. Ecco le sue parole
Redazione

Tra i tanti giocatori del Milan in prestito durante la stagione 25/26 rientra Filippo Terracciano, difensore italiano ora in forza alla Cremonese. Dopo una prima parte di stagione ottima sotto la guida di Davide Nicola (con due gol segnati nelle prime giornate), il suo rendimento è crollato come il resto dei grigiorossi, ora immischiati nella lotta per non retrocedere.

Come tanti altri prestiti rossoneri in giro per l'Europa, anche Terracciano ha un riscatto in bilico e legato ad alcune condizioni. Nel suo caso si tratta della salvezza della Cremonese, ora diciassettesima a pari punti con il Lecce terz'ultimo.

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Vista la possibilità che torni a Milanello, abbiamo chiesto a Gabriele Cioffi, suo allenatore ai tempi dell'Hellas Verona, se potrebbe essere un elemento della rosa del Milan dell'anno prossimo. Ecco il suo pensiero in esclusiva ai nostri microfoni (qui l'intervista esclusiva al tecnico).

Terracciano è un ragazzo positivo, che ha dimostrato più volte di poter far parte di un gruppo ad alto livello. Poi, ovviamente, ci sono le scelte tecniche fatte da chi guida il Milan”.

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