Cioffi analizza: 'Terracciano utile al Milan? Ecco cosa ne penso'

Vista la possibilità che torni a Milanello, abbiamo chiesto a Gabriele Cioffi, suo allenatore ai tempi dell'Hellas Verona, se potrebbe essere un elemento della rosa del Milan dell'anno prossimo. Ecco il suo pensiero in esclusiva ai nostri microfoni (qui l'intervista esclusiva al tecnico).
“Terracciano è un ragazzo positivo, che ha dimostrato più volte di poter far parte di un gruppo ad alto livello. Poi, ovviamente, ci sono le scelte tecniche fatte da chi guida il Milan”.
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