Nella giornata di oggi si è parlato di una possibile candidatura di Adriano Galliani come presidente federale della FIGC. Una candidatura che secondo 'Il Corriere della Sera' sarebbe stata chiesta dal Milan che sarebbe tra i club di Serie A indispettiti dalla mossa di Marotta che starebbe già raccogliendo le firme per la candidatura di Giovanni Malagò . L'ex dirigente del Milan e del Monza ha parlato di queste voci sempre a 'Il Corriere della Sera'.

"Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito. Non ho mai fatto un passo in avanti. L’idea era nata in seno a qualche dirigente che mi aveva chiesto la disponibilità già qualche giorno fa. Non ho mai sollecitato la candidatura né detto sì, avevo chiarito che ci avrei riflettuto per comprendere come si sarebbe evoluta la situazione. E alla fine ritengo che il miglior presidente della Figc possibile, e non solo come espressione della Lega di A, sia Giovanni Malagò".