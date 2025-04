Cessione Milan, PIF torna alla carica? Arriva la clamorosa suggestione

Su PIF: "PIF ha comprato il Newcastle, ma non è una squadra con cui puoi esercitare quel soft power che i sauditi intendono esercitare attraverso lo sport. I sauditi cambiano molto velocemente i loro punti di vista, in questo momento sono più focalizzati per far sì che ogni partnership abbia un ritorno sul territorio. Visti i rapporti tra il nostro governo e quello saudita non escluderei che un domani PIF possa tornare a guardare squadre come Inter, Milan o Juventus". LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao non cerca scuse? Eppure le sue parole dicono tutt’altro >>>