Caressa: “Inter-Milan alle 18? Uno schifo. Su Vlahovic e Gosens…” | News

Fabio Caressa, noto telecronista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al derby tra Inter e Milan che verrà disputato alle 18

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Deejay', Fabio Caressa ha parlato di Inter-Milan. Il derby di Milano è in programma sabato 5 febbraio alle 18.00, un orario che non piace assolutamente al noto telecronista. Questo il suo intervento in radio: "Il calcio è dei tifosi e se ai tifosi una cosa fa schifo, bisogna ascoltarli. Una cosa la devo dire: non si può far giocare il derby alle 18. Non è una cosa giusta. Perderanno più di un milione di spettatori. Non l'hanno messa alle 20.45 per non darla a Sky". Sugli acquisti di Gosens all'Inter e Vlahovic alla Juventus, Caressa ha parlato in questo modo: "Preferisco Vlahovic a Dybala. Se come penso che alla Juve abbiano fatto una scelta tra i due, hanno fatto la scelta giusta. Credo che non vogliano rinnovare Dybala. Gosens? L'Inter ha fatto benissimo sul mercato. Non capisco perché l'Atalanta sia costretta a fare queste operazioni non tanto vantaggiose".