Allegri ha dato già un gioco al suo Milan? Capello risponde così: "Da una parte Allegri ha dato equilibrio, perché ora quando i rossoneri perdono palla non si vede più una squadra spaccata, con le ripartenze avversarie in campo aperto. Non a caso in cinque partite su sei in stagione non ha preso gol. Dall’altra, ha giocatori di qualità in grado di fare possesso sia in orizzontale che in verticale, sia conservativo - quando vuole controllare la gara - che offensivo - se c’è la necessità e la possibilità di fare male all’avversario".