Capello su Allegri: “Non a caso in cinque partite su sei in stagione non ha preso gol”

L'impatto di Massimiliano Allegri al ritorno sulla panchina del Milan è stato positivo. Il commento di Fabio Capello su 'La Gazzetta dello Sport' di oggi
Le ultime uscite del Milan hanno mostrato l'incidenza del lavoro di Massimiliano Allegri. Al ritorno sulla panchina rossonera il tecnico livornese ha portato equilibrio in campo, disciplina nello spogliatoio ed entusiasmo in tutto l'ambiente. Fabio Capello - ex allenatore del Milan (tra le tante squadre allenate in carriera) - ha commentato, a livello tecnico, l'impronta di gioco data da Allegri alla squadra. Lo ha fatto all'interno di un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' (qui l'intervista completa).

Allegri ha dato già un gioco al suo Milan? Capello risponde così: "Da una parte Allegri ha dato equilibrio, perché ora quando i rossoneri perdono palla non si vede più una squadra spaccata, con le ripartenze avversarie in campo aperto. Non a caso in cinque partite su sei in stagione non ha preso gol. Dall’altra, ha giocatori di qualità in grado di fare possesso sia in orizzontale che in verticale, sia conservativo - quando vuole controllare la gara - che offensivo - se c’è la necessità e la possibilità di fare male all’avversario".

