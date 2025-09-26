Domenica sera a San Siro andrà in scena Milan-Napoli (qui le probabili formazioni). Per entrambe le squadre il punto di forza è il rispettivo centrocampo. Se Allegri, infatti, può contare su giocatori del calibro di Modric, Fofana, Rabiot e Loftus-Cheek; Conte, invece, ha a disposizione Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne. Per molti giornalisti e opinionisti, dunque, la sfida si deciderà proprio a centrocampo. Tra questi, la pensa così Stefano Impallomeni. L'ex calciatore e ora giornalista ha detto la sua durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio.