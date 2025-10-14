Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Camarda: “Sono sulla bocca di tante persone, mi amano e odiano. Non ascolto nessuno”

INTERVISTE

Camarda: “Sono sulla bocca di tante persone, mi amano e odiano. Non ascolto nessuno”

Virdis su Camarda e il Milan: 'Una cosa mi ha fatto venire dei dubbi'. Ecco quale
Francesco Camarda, giocatore del Milan in prestito al Lecce, ha messo a segno una splendida doppietta con l'Italia: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Francesco Camarda, giocatore del Milan in prestito al Lecce, ha messo a segno una splendida doppietta con l'Italia U21 contro l'Armenia. Da segnalare anche l'assist di Bartesaghi, che ha garantito il primo gol al giovane bomber. A fine partita, il giovane azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni  ai microfoni di RAI 2. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Camarda in Nazionale

—  

Se voleva dedicare il gol a qualcuno di speciale: "Sì, ho una dedica particolare per Angelo Valente che purtroppo è venuto a mancare. Ci tenevo molto. Mi dispiace molto per questa cosa. Volevo dedicare questi gol a lui, che mi guarda da lassù, poi per sua moglie e ai suoi figli"

LEGGI ANCHE

Sulla difficoltà delle partite: "Sì, queste partite non sono mai semplici perché venivamo da un 3-0 contro la Svezia. L'Armenia è una squadra che lotta per non perdere, stanno tutti dietro, non vogliono prendere gol. Fare gol contro queste squadre è difficile. Dagasso è entrato benissimo, ha sbloccato la partita, con il suo gol sono venuti tutti gli altri. Nel primo tempo secondo me non abbiamo avuto difficoltà, ma c'è qualche problema per approcciare bene la partita. Non è facile"

LEGGI ANCHE: Milan, chi gioca al posto di Saelemaekers? Allegri pensa ad Athekame, ma

Sulla sua crescita: "Sono sulla bocca di tante persone da tanto tempo. Alcuni mi amano, altri mi odiano, come ho già detto cerco di isolarmi e non ascoltare nessuno. Non ascolto nemmeno i complimenti perché sono voci di persone che per me non contano nulla. lo ascolto il mister, i miei compagni e la mia famiglia. Per me contano solo i gol? E la vittoria"

Leggi anche
Milan, Moretto: “Caprile? Non è considerato come erede di Maignan”
Amoroso: “Milan-Fiorentina partita complicata per Pioli ma può rialzarsi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA