Calciomercato Milan – Thiago Silva: “Ecco i miei progetti per il futuro”

CALCIOMERCATO MILAN – Thiago Silva e i progetti per il futuro. Tra qualche settimana il brasiliano sarà un parametro zero. Bisognerà capire se gli verrà rinnovato il contratto fino a fine agosto, per permettergli di concludere la Champions League. Già da mesi però può prendere accordi con altri club per la prossima stagione, questo è certo.

In un’intervista sul canale Instagram della rivista Caras, ha dimostrato di avere già le idee chiare escludendo un ritorno in Brasile alla Fluminense: “Ho un’enorme gratitudine per tutto quello che mi ha dato questa squadra che mi ha aiutato quando ho avuto problemi di salute e che mi ha aperto le porte del calcio, ma ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa“.

Dunque Thiago Silva vuole restare in Europa e giocarsi le sue chances a livelli alti. Nelle scorse settimane le principali squadre in corsa erano Milan ed Everton. Ora si sono aggiunte anche Wolverhamton e Napoli. Vedremo cosa deciderà il difensore brasiliano per il suo futuro.

Infine risponde ad una domanda sul calcio brasiliano e la ripartenza post-coronavirus: “Credo sia ancora presto, bisogna pensare alla salute di tutti, anche a quella dei calciatori che non sono dei supereroi. In Germania, Spagna e Italia il peggio è passato, adesso la situazione è sotto controllo, da noi non ancora”.

