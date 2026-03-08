Quando riuscite a servire Hojlund in profondità, cambia la manovra offensiva:
"Nasce proprio da quello. Il modo in cui loro ti vengono a pressare, come riusciamo a giocare con i centrocampisti, trovare i numeri dieci negli spazi e in base a quello ovviamente cerchiamo di creare degli spazi che poi alcune volte possono essere in profondità, altre volte incontro. Però Rasmus devo dire che ci dà sempre una grande mano nei duelli, vince tanti duelli, riesce a tenere tante volte la palla, ci fa respirare. Quindi ci dà una grande mano"
Pensi sia attaccabile il Milan al secondo posto?
"Noi guardiamo partita per partita, cerchiamo di vincere ogni partita cercando di prepararla al meglio. Poi vedremo cosa succederà".
