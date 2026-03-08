Pianeta Milan
Buongiorno: “Milan attaccabile? Noi guardiamo partita per partita”

Alessandro Buongiorno ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in conferenza post Torino sul Milan il Allegri e il suo secondo posto
Alessia Scataglini
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli di Antonio Conte, ha voluto rilasciare alcune parole in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino per 2-1. Tra le sue dichiarazioni, spiccano quelle rilasciate nei confronti del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Buongiorno

"Sono contento della prestazione della squadra, ovviamente come detto il Maradona si fa sentire, ci dà sempre una grande mano e siamo contenti per il risultato, dispiace non aver ottenuto il clean sheet però avremo modo di rivedere quello che abbiamo sbagliato per cercare di migliorare.”

Quando riuscite a servire Hojlund in profondità, cambia la manovra offensiva:

"Nasce proprio da quello. Il modo in cui loro ti vengono a pressare, come riusciamo a giocare con i centrocampisti, trovare i numeri dieci negli spazi e in base a quello ovviamente cerchiamo di creare degli spazi che poi alcune volte possono essere in profondità, altre volte incontro. Però Rasmus devo dire che ci dà sempre una grande mano nei duelli, vince tanti duelli, riesce a tenere tante volte la palla, ci fa respirare. Quindi ci dà una grande mano"

Pensi sia attaccabile il Milan al secondo posto? 

"Noi guardiamo partita per partita, cerchiamo di vincere ogni partita cercando di prepararla al meglio. Poi vedremo cosa succederà".

