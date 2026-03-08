Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Abbiati: “Leao? Ha i colpi e una presenza fisica importante. Deve migliorare”

INTERVISTE

Abbiati: “Leao? Ha i colpi e una presenza fisica importante. Deve migliorare”

Abbiati: “Leao? Ha i colpi e una presenza fisica importante. Deve migliorare” - immagine 1
L’ex portiere del Milan, Christian Abbiati ha rilasciato una lunga intervista alla 'Gazzetta' alla quale ha parlato di Leao...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L’ex portiere rossonero, Christian Abbiati, ha voluto spendere alcune parole  ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Tra le varie dichiarazioni rilasciate, spiccano le parole verso Rafael Leao, numero 10 del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Milan, senti Abbiati

—  

Su Leao: «Ha i colpi, una presenza fisica importante. Da centravanti deve migliorare ancora i movimenti, perché resta un giocatore che ha bisogno di spazi e che con le difese chiuse fa fatica. Allegri lo allena tutti i giorni e vede cose che noi non vediamo. Il lavoro più complesso è allenarlo nei movimenti, a me da punta centrale piace.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Curva Sud: nessuna coreografia per il derby. Ecco cosa è successo davvero | Pm News>>>

Beh, è una partita da dentro o fuori: se va male è finito il campionato, se vinci torna la speranza di riaprirlo. Ma vincere sarebbe importante anche per dare un segnale a chi sta dietro. Rafa sta maturando anche sotto questo aspetto. All’esterno ha un’immagine, all’interno un’altra. E quella all’interno vi assicuro che è migliore rispetto a quella che c’è di lui all’esterno. Io sto con lui, si porta dietro una fama che sul lavoro non corrisponde per nulla. Vorrei sottolineare per esempio l’abbraccio a Maignan dopo il gol fatto al Como: Mike aveva sulla coscienza l’errore sulla rete avversaria e Leao quando ha segnato l’1-1 si è fatto tutto il campo per andare ad abbracciare il suo capitano. Mi è piaciuto molto. Il gruppo c’è, è unito e qui è stato bravo Allegri».

 

Leggi anche
Brocchi sul derby: “Il centrocampo è l’unico reparto in cui Milan e Inter si...
Verso il derby, Damiani: “L’Inter ha qualcosa in più, ma il Milan è capace di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA