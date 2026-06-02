Bucciantini: “Glasner è perfetto per l’Italia, ma al Milan serve identità”

Come gioca Glasner

Glasner gioca con un 3-4-2-1, ma al contrario delle squadre di Allegri, il Crystal Palace non si chiude in difesa, ma cerca un pressing alto con i proprio attaccanti e con i due mediani. L'obiettivo è togliere respiro agli avversari, cercando di impedire i passaggi più semplici. Solo in caso di fallimento del pressing, Glasner chiama la squadra a compattarsi con un 5-4-1. Le squadre di Glasner puntano anche sui contropiedi veloci e si appoggiano su giocatori offensivi tecnici e forti nel dribbling e negli uno contro uno, non è un caso che due giocatori che hanno fatto molto bene con il Crystal Palace sono stati Eze e Olise.