Friedl (Austria): “Speriamo che Rangnick resti. Non ha parlato di Milan”

PM: il possibile progetto in rossonero

Il possibile arrivo di Rangnick sarebbe rivoluzionario per il Milan. Bisognerebbe affidarsi al manager tedesco sotto ogni punto di vista, cambiando anche filosofia. Idee già molto chiare: Rangnick vuole i suoi uomini e potrebbe seguire il progetto Lipsia. Ovvero ricerca di giocatori giovani e dal grande talento, ma con un prezzo non eccessivo, con la possibilità di valorizzarli al Milan. Un progetto che si accosta perfettamente anche con il volere di RedBird. Come detto serve fiducia totale per evitare il rischio di incorrere per un'altra volta in dubbi e divisioni interne che non servono in questo momento. Serve seguire una strada unica e prendere le decisioni in fretta, visto che siamo già a giugno e l'undici inizia il Mondiale negli USA.