LEGGI ANCHE: Milan, Allegri sincero dopo la Lazio: “Scudetto? Focalizzarsi sulla Champions. Rischiamo di distruggere tutto” >>>
Branchini, poi, ha commentato la situazione di Rafael Leao, attaccante che ieri sera, durante Lazio-Milan, è uscito dal campo tra le polemiche per la sostituzione. "Il Milan deve ancora puntare su Leao? Le dinamiche societarie sono complesse: Leao è un cespite della società e quindi vanno considerati vari fattori - ha aggiunto - Quest'anno non sta dando un grandissimo apporto, è sotto gli occhi di tutti. Rimane un giocatore importante e va difeso fino alla fine come ha fatto Allegri ieri nel post partita, nonostante l'epilogo brusco della sostituzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA