Il procuratore di Allegri, Branchini: "Da lui realismo e correttezza"

"Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo Scudetto, mai detto di fare la corsa all'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions League. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza".