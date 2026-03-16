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Branchini (agente Allegri): “Max non ha mai pensato di vincere lo Scudetto”. Poi la ramanzina a Leao

Branchini: 'Allegri non ha mai pensato di vincere lo Scudetto'. Poi la ramanzina a Leao
Giovanni Branchini, procuratore di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a 'Radio Anch'Io Sport': le sue dichiarazioni, anche su Rafael Leao, resosi protagonista di un gesto evitabile ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma
Daniele Triolo Redattore 

Giovanni Branchini, procuratore di Massimiliano Allegri, è intervenuto in diretta a 'Radio Anch'Io Sport', trasmissione in onda su 'Rai Radio 1', e ha parlato chiaramente degli obiettivi che deve avere - per ammissione dello stesso tecnico livornese - il Milan in questo finale di stagione.

Il procuratore di Allegri, Branchini: "Da lui realismo e correttezza"

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"Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo Scudetto, mai detto di fare la corsa all'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions League. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza".

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Branchini, poi, ha commentato la situazione di Rafael Leao, attaccante che ieri sera, durante Lazio-Milan, è uscito dal campo tra le polemiche per la sostituzione. "Il Milan deve ancora puntare su Leao? Le dinamiche societarie sono complesse: Leao è un cespite della società e quindi vanno considerati vari fattori - ha aggiunto - Quest'anno non sta dando un grandissimo apporto, è sotto gli occhi di tutti. Rimane un giocatore importante e va difeso fino alla fine come ha fatto Allegri ieri nel post partita, nonostante l'epilogo brusco della sostituzione".

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