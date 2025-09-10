Bazzani: “Il Bologna ha un vantaggio. Il Milan un punto di forza”

Il Milan è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri giocheranno contro il Bologna in casa. Fabio Bazzani, ex calciatore, ha parlato della sfida di San Siro. Ecco le sue parole a Radio Nettuno Bologna Uno: "Credo che Allegri ripartirà dal 3-5-2 per dare più solidità. Questo comporta situazioni nuove ed è una squadra ancora in costruzione". Bazzani continua parlando delle possibili mosse in attacco del Milan: "Leao, per esempio, dovrà fare un ruolo che non ha mai fatto indipendentemente dalla sua presenza o no".