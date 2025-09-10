Pianeta Milan
Bazzani: “Il Bologna ha un vantaggio. Il Milan un punto di forza”

Fabio Bazzani, ex giocatore della nostra Serie A, ha detto il suo parere sulla prossima sfida del Milan: i rossoneri in campo contro il Bologna
Emiliano Guadagnoli
Il Milan è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri giocheranno contro il Bologna in casa. Fabio Bazzani, ex calciatore, ha parlato della sfida di San Siro. Ecco le sue parole a Radio Nettuno Bologna Uno: "Credo che Allegri ripartirà dal 3-5-2 per dare più solidità. Questo comporta situazioni nuove ed è una squadra ancora in costruzione". Bazzani continua parlando delle possibili mosse in attacco del Milan: "Leao, per esempio, dovrà fare un ruolo che non ha mai fatto indipendentemente dalla sua presenza o no".

Milan-Bologna, Bazzani: "Italiano ha il vantaggio di ..."

Probabile che il portoghese non sarà nemmeno a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita contro il Bologna. L'ex calciatore fa il punto anche sulla squadra di Vincenzo Italiano: "Il Bologna ha il vantaggio di avere continuità tecnica, aspetto che non si è visto a Roma ma credo che a Milano i rossoblù possano andare con più certezze".

Bazzani conclude: "Metterei in campo un Bologna aggressivo perché il marchio di fabbrica di Italiano è l’intensità e quanto si abbassa diventa vulnerabile. Il Milan ha un punto di forza in mezzo".

