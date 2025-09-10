Milan, Beretta pensa a un possibile modulo: dubbio Modric

Per l'allenatore c'è un dubbio riguardo a Modric in una possibile soluzione di centrocampo. Ecco il suo parere: "Con Modric a questa età, giocare a due mi sembra complicato. Magari con altri è diverso".
ULTIME MILAN NEWS
Il Milan si prepara a tornare in campo contro il Bologna: sarà una sfida molto importante per i rossoneri, visto che la squadra di Vincenzo Italiano è stata tra le protagoniste della scorsa Serie A. Per Allegri, quindi, potrebbero arrivare degli importanti segnali per il presente e per il futuro. Mario Beretta, allenatore, ha parlato proprio del Milan e delle possibile mosse tattiche per il futuro. Ecco il suo parere a TMW Radio.
"Dietro pare che si giochi col la linea a 3, magari con un 3-4-2-1 può esserci. E' un sistema utilizzato molto anche a livello europeo". Beretta continua con il possibile piano tattico del Milan di Allegri: "Potrebbe giocare in quel modulo ma saranno importanti i due centrocampisti".
