Desplanches: “Milan? Anni fantastici. Esperienza che porterò nel cuore”

Sebastiano Desplanches è cresciuto calcisticamente parlando con la maglia del Milan, visto che è un 'prodotto' delle giovanili rossonere. Oggi al Pescare, l'estremo difensore ha parlato in una lunga intervista al sito di Gianluca Di Marzio: "Un’esperienza che porterò sempre con me". L'ex portiere del Palermo parla così della sua esperienza al Milan.

Milan, il ricordo di Desplanches

"Al Milan sono stati certamente degli anni fantastici, ma il calcio è fatto anche di scelte. Ora sto bene qua a Pescara". Continua Desplanches. Non solo Milan, il portiere parla anche degli obiettivi personali per il presente e per il futuro. Ecco le sue parole: "Si sa, dai… È giusto che sogni la Serie A, la Champions o la Nazionale. Sono ancora molto giovane e certamente mi toglierò delle belle soddisfazioni".