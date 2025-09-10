Desplanches: “Milan? Anni fantastici. Esperienza che porterò nel cuore”

Pianeta Milan
Sebastiano Desplanches, ex portiere del Milan, ha parlato anche della sua avventura in rossonero. Le sue parole dal sito di Gianluca Di Marzio
Sebastiano Desplanches è cresciuto calcisticamente parlando con la maglia del Milan, visto che è un 'prodotto' delle giovanili rossonere. Oggi al Pescare, l'estremo difensore ha parlato in una lunga intervista al sito di Gianluca Di Marzio: "Un’esperienza che porterò sempre con me". L'ex portiere del Palermo parla così della sua esperienza al Milan.

"Al Milan sono stati certamente degli anni fantastici, ma il calcio è fatto anche di scelte. Ora sto bene qua a Pescara". Continua Desplanches. Non solo Milan, il portiere parla anche degli obiettivi personali per il presente e per il futuro. Ecco le sue parole: "Si sa, dai… È giusto che sogni la Serie A, la Champions o la Nazionale. Sono ancora molto giovane e certamente mi toglierò delle belle soddisfazioni".

Queste le parole di Desplanches. Con il Milan, il portiere ha totalizzato 36 presenze tra Under 19 e Under 17, mentre non ha mai esordito con la prima squadra.

