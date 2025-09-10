Desplanches: “Milan? Anni fantastici. Esperienza che porterò nel cuore”

Queste le parole di Desplanches. Con il Milan, il portiere ha totalizzato 36 presenze tra Under 19 e Under 17, mentre non ha mai esordito con la prima squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Sebastiano Desplanches è cresciuto calcisticamente parlando con la maglia del Milan, visto che è un 'prodotto' delle giovanili rossonere. Oggi al Pescare, l'estremo difensore ha parlato in una lunga intervista al sito di Gianluca Di Marzio: "Un’esperienza che porterò sempre con me". L'ex portiere del Palermo parla così della sua esperienza al Milan.
"Al Milan sono stati certamente degli anni fantastici, ma il calcio è fatto anche di scelte. Ora sto bene qua a Pescara". Continua Desplanches. Non solo Milan, il portiere parla anche degli obiettivi personali per il presente e per il futuro. Ecco le sue parole: "Si sa, dai… È giusto che sogni la Serie A, la Champions o la Nazionale. Sono ancora molto giovane e certamente mi toglierò delle belle soddisfazioni".
Queste le parole di Desplanches. Con il Milan, il portiere ha totalizzato 36 presenze tra Under 19 e Under 17, mentre non ha mai esordito con la prima squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA