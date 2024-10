Bayer Leverkusen-Milan, Impallomeni: “Morata leader. Leao deve darsi una mossa”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore. Ecco il suo parere su Bayer Leverkusen-Milan 1-0 e in particolare su Leao e Morata .

"Ho visto due partite in una. Per un ora ho visto un Bayer dominante, che ha cercato profondità che il Milan gli ha negato, ma poi ci sono state occasioni e Maignan è stato importante. Dopo il gol subito è salito in cattedra il Milan ma non ha trovato il gol. Il Milan deve essere consapevole di avere una forza differente rispetto a quanto visto col Liverpool. Apprezzo Fonseca, ma dire che per lui è la miglior prestazione da quando è a Milano è eccessivo. C'è ancora molto da lavorare. E poi che scossa dall'ingresso di Morata, che è un leader tecnico".