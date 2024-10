Milan, mercato sbagliato? Leao, Emerson Royal: che batoste! Il limite…

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il posto Bayer Leverkusen-Milan. Critiche dure sia per Leao che per Emerson Royal. Per Pellegatti c'è un problema. Per Ravezzani un limite. Il mercato è stato sbagliato? Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.