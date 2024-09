Milan, Impallomeni: “Maignan? Se rimane è perché vuole vincere”

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio anche del Milan e in particolare del possibile rinnovo di Maignan

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi del giorno. Tra questi anche il Milan e in particolare il possibile rinnovo di Mike Maignan. Secondo le ultime, infatti, il francese e i rossoneri sarebbero molto vicini a chiudere un accordo fino al 2028 a circa 5 milioni di euro l'anno, da verificare i bonus. La trattativa sarebbe a un buon punto. E' la mossa giusta per il Milan? Ecco il parere di Impallomeni.