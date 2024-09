Nella serata di martedì 1° ottobre , alle ore 21:oo , la 'BayArena' di Leverkusen sarà teatro del big match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso , valido per la 2^ giornata della Champions League 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Il doppio successo contro Inter e Lecce in campionato ha dato energie importanti dal punto di vista mentale ai rossoneri, che vogliono invece cancellare la brutta prestazione contro il Liverpool .

Il tecnico Paulo Fonseca dovrebbe operare due cambi nel reparto arretrato. Tra i pali ci sarà come sempre Mike Maignan, mentre in difesa dovrebbero tornare Davide Calabri a destra con Theo Hernandez a sinistra. Come centrali potrebbero agire invece Matteo Gabbia (che relega in panchina Fikayo Tomori) e Strahinja Pavlovic, rimasto fuori contro il Lecce. A centrocampo spazio Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders interni con Christian Pulisic e Rafael Leao larghi sugli esterni. In attacco la coppia composta da Tammy Abraham e Alvaro Morata.