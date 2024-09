Milan, Impallomeni: “Tudor al posto di Fonseca? Non credo sia…”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Tra gli argomenti anche la crisi del Milan e il possibile esonero di Paulo Fonseca. Impallomeni non è convinto di un nome che si sta facendo in questi giorni, ovvero Tudor, ex allenatore di Lazio e Verona. Ecco il suo parere.