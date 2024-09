Milan, Impallomeni: “Il vero test è il Liverpool, il portiere del Venezia …”

Impallomeni non si smuove sul Milan. Nonostante la bella vittoria con il Venezia, l'ex calciatore non cambia visione sui rossoneri. Il vero test sarà martedì 17 con il Liverpool. Secondo Impallomeni il Milan subisce troppo, non riesce a difendere come dovrebbe. Il Liverpool non è il Venezia, se hanno spazio giocatori come Salah, Luis Diaz o Nunez, diventa ingestibile poter difendere. Secondo Impallomeni la brutta prestazione di Joronen (portiere Venezia) ha influito tanto sul risultato finale. Ora i rossoneri si giocano già un pezzo di stagione nei prossimi cinque giorni. (Liverpool e Inter) LEGGI ANCHE: Youth League – Pagelle Milan-Liverpool 0-0: manca solo il gol al Diavolo >>>