Atalanta, Scalvini: “Prendo ispirazione da Thiago Silva e Bastoni”

Daniele Triolo

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha deciso la sfida dello stadio 'Olimpico' contro la Roma con un destro chirurgico nell'angolino. È una delle rivelazioni della 'Dea' di Gian Piero Gasperini che è in testa alla classifica di Serie A con il Napoli. E Scalvini si può rendere utile in un doppio ruolo, visto che può anche giocare in mezzo al campo.

Scalvini, Thiago Silva tra i modelli di infanzia

"Mi trovo bene in entrambe le posizioni, in difesa e a centrocampo, in base a dove serve - ha detto Scalvini, oggi, in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' -. In Nazionale, il C.T. Roberto Mancini mi ha fatto esordire a centrocampo, mi aveva chiesto se potevo farlo. Certo, mi sento più difensore perché è il ruolo che ho fatto di più. E poi da bambino mi piaceva Thiago Silva, cerco di prendere ispirazione da lui, e da Alessandro Bastoni dell’Inter anche”.

Insomma un ex milanista come Thiago Silva e un interista, ex atalantino, tra i modelli di infanzia di Scalvini. Il quale, poi, nella sua intervista con la 'rosea', ha voluto spendere qualche buona parola per il suo allenatore a Bergamo. "Gasperini ha sempre avuto grande fiducia in me, ha lavorato molto dal punto di vista fisico per adattarmi al livello dei grandi, gli devo molto per quel che mi ha insegnato e quel che ancora mi sta insegnando", la chiosa del giovane centrale orobico.