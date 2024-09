Antonello (AD Inter): “San Siro? Nessuna risposta certa. Su Commisso…”

A parlare al termine dell'odierna Assemblea di Lega, andata in scena presso la sede a Milano in via Rosellini, è stato l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello. Tema lo stadio e l'incontro che ci sarà tra Sala, l'Inter e il Milan per parlare della ristrutturazione eventuale di San Siro (parole riprese da Tuttomercatoweb).