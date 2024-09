Nuovo stadio Milan, San Siro o San Donato? Aumenta la tensione

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Milan e Inter risponderanno a breve sulla possibilità che le due squadre possano scegliere di restare a San Siro, ristrutturando lo stadio, come proposto dal Comune di Milano e WeBuild. Nel frattempo, il Milan continua a lavorare sullo stadio a San Donato Milanese. Come scrive il quotidiano, aumentano gli scontri dialettici tra le figure politiche del comune dell'Est milanese e Beppe Sala, sindaco di Milano. Uno dei temi più caldi è quello della polizia locale: San Donato non ha il numero necessario per sostenere l'intervento che una partita del Milan richiederebbe e, di conseguenza, avrebbe bisogno dell'aiuto dei vigili milanesi, che Sala ha già più volte dichiarato di non voler inviare per toglierli dalle strade della città, per motivi di sicurezza. Nel frattempo, l'Assessore alle opere pubbliche di San Donato ha annunciato la possibilità di un quadruplicamento della tratta ferroviaria in zona stadio, ma servirà la collaborazione di Milano.